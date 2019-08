Natürlich. Ich hätte drauf kommen können, warum am arbeitsfreien Super-Sonnen-Sonntag wieder so viele Autos auf der Straße sind. Morgens zum Bäcker mit dem Auto, später ins Freibad, zum Allersee, in die Eisdiele, kein Herauskommen aus dem Wagen scheint möglich. Straßen wirken belebt wie an...