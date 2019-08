Flixtrain fährt hinter Wolfsburg nur noch im Schritttempo weiter

Ein Flixtrain konnte aufgrund eines technischen Defekts kurz hinter Wolfsburg nur noch im Schritttempo weiterfahren – die Fahrtzeit für die rund 350 Zuginsassen dauerte laut „Bild“ 13 Stunden. Der Zug war am Freitag auf der Reise von Köln nach Berlin.

Fahrgäste reisten mit Bussen weiter

Wie die „Bild“ berichtet startete der Zug um 6.15 Uhr vom Kölner Hauptbahnhof – geplante Ankunft war 12.15 Uhr in Berlin. Kurz hinter Wolfsburg traten die Probleme am Zug auf. Von dort an ging es nur noch im Schritttempo weiter. „Wir haben uns selbstverständlich um die Verpflegung der Fahrgäste gekümmert und haben am nächsten Bahnhof für eine Weiterfahrt zum Reiseziel mit Bussen gesorgt. Wir bedauern die Verzögerungen und beheben den Defekt umgehend“, teilt das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Unternehmen prüft Entschädigungen

Laut „Bild“ wurde der Zug nach Stendal umgeleitet. Dort warteten Busse auf die Passagiere.

Das Unternehmen prüft eine Entschädigung der Fahrgäste. „Eine Entschädigung erfolgt auf Grundlage der Fahrgastrechte, wir prüfen zudem aber individuelle Lösungen – abhängig von der jeweiligen tatsächlichen Reisezeit und Anschlussverbindung“, teilt das Unternehmen auf Nachfrage mit. ts