Wo die Wolfsburger Kinder immer mit Wind und Wetter leben

„Und was macht ihr ab November?“, wird Erzieherin Saskia Lang hin und wieder gefragt. „Genau dasselbe wie im August“, antwortet sie dann. Saskia Lang, Mutter des vierjährigen Felix, arbeitet an der Christus-Kindertagesstätte. Dort ist die einzige Waldkindergartengruppe Wolfsburgs angesiedelt, die am 6. September ihr 20-jähriges Bestehen feiert. 15 Kinder, darunter Felix Lang, besuchen diese (pädagogische) Freilufteinrichtung. Sie...