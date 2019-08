Ministerium zertifiziert Stadt Wolfsburg als „demografiefest“

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (von links) übergab die Auszeichnung an Nicola Lenz, stellvertretende Geschäftsbereichsleitung Personal, und Peter Wagner, Vorsitzender des Gesamtpersonalrats.

Kürzlich fand in Hannover das fünfte niedersächsische Demografie-Fest statt. Dabei wurden

29 Unternehmen vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für ihre Demografiefestigkeit ausgezeichnet, auch die Stadtverwaltung Wolfsburg – die sogar re-rezertifiziert wurde, teilt diese mit. Nach der ersten Auszeichnung 2015 wurde die Stadt schon zwei Jahre später rezertifiziert und erneuert das Zertifikat nun bereits zum dritten Mal.

Die Zertifizierung als „Demografiefest 4.0 – Sozialpartnerschaftlicher Betrieb“ ist angelegt als zweijähriger Prozess, so dass nachhaltig an der Verbesserung der Arbeitsbedingungen gearbeitet werden kann. Die erneute Rezertifizierung erfolgte nun, weil die vor zwei Jahren vereinbarten Ziele zur Bewältigung des demografischen Wandels in der Arbeitswelt erfolgreich umgesetzt wurden. Gleichzeitig wurden neue Ziele aus den Themenfeldern Chancengleichheit und Diversity, Gesundheit, Wissen und Kompetenz und Führung vereinbart. Durch die gemeinsame Zielfindung von Verwaltung und Personalvertretung werden sowohl Bedürfnisse von Beschäftigten als auch Interessen der Stadt als Arbeitgeberin bei der Zielfindung berücksichtigt.

„Es bedeutet uns sehr viel, dass die Stadt Wolfsburg zum dritten Mal ausgezeichnet worden ist, denn es zeigt deutlich, dass wir nachhaltige Lösungswege entwickeln, um dem demografischen Wandel zu begegnen“, sagt Nicola Lenz, stellvertretende Geschäftsbereichsleitung Personal. „Zu Buche geschlagen sind die vielfältigen Maßnahmen auf dem Gebiet des Personal- und Gesundheitsmanagements, wie beispielsweise der Abschluss der Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement und alternsgerechte Arbeitsgestaltung, unser Engagement bei der Gewinnung von Nachwuchskräften oder die flächendeckende Einführung eines Qualifizierungs- und Entwicklungsprogramms für Führungskräfte.“

„Die demografische Entwicklung ist aus meiner Sicht neben der großen Herausforderung – gerade auch für Wolfsburg – auch eine große Chance, sich als Arbeitgeberin besser aufzustellen“, fügt Peter Wagner, Vorsitzender des Gesamtpersonalrats hinzu. „Dies haben wir als Stadt Wolfsburg – Verwaltung und Personalvertretung im Einklang – seit vielen Jahren vorangetrieben. Wir entwickeln stetig neue Instrumente und Anreizmöglichkeiten. Die dritte Zertifizierung durch die Demografie Agentur bestätigt uns insgesamt in unserem Handeln und motiviert uns, stetig an den Themen weiterzuarbeiten.“