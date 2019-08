Gerdes entwarf Billen-Pavillon nach neuen Bauideen

Eines der schönsten Lieder von Felix Mendelssohn Bartholdy, das „Lied ohne Worte“ spielten zum Auftakt des Abends „Achtung modern!“ am Donnerstagabend im Billen-Pavillon Paul Hansen (Klavier) und Federico Franchini (Posaune). Es ist klar in der Form, lyrisch in der Melodik und leicht fassbar. Damit...