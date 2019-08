Rainer Bogner neuer Vorsitzender beim Hospizverein Wolfsburg

Führungswechsel an der Spitze des Vereins Hospizarbeit Region Wolfsburg: Rainer Bogner tritt an die Stelle des seit 10 Jahren in der ehrenamtlichen Vorsitzenden-Funktion tätigen Günther Wagner. Der 60-jährige Unternehmensberater aus Wolfsburg, der sagt: „Ich habe erlebt, welche Wichtigkeit...