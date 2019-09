„Ein bisschen Frieden“ für die Welt und die Familie

„Ein bisschen Frieden“ jedenfalls erbaten sich singend etwa 70 Teilnehmer des Gottesdienstes am See. Draußen, im offenen Forum des Mehrgenerationenhauses am Neuen Teich, spielte Christine Heuer-Meyer das melancholisch- hoffnungsvolle, sehr lyrische, gefühlvolle Lied, mit dem Nicole 1982 den...