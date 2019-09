Diebe stehlen in Wolfsburg Räder von neuem Auto

Wolfsburg. Die Tat geschah in der Mecklenburger Straße in der Nacht auf Dienstag. Das Auto kaufte die Besitzerin erst am Montag.

Die Serie von Räderdiebstählen in Wolfsburg reißt nicht ab. In der Zeit zwischen Montagabend, 23.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 5.20 Uhr, haben Diebe zugeschlagen und von einem weißen Golf alle vier Räder abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug stand auf dem Gemeinschaftsparklatz vor einer Bankfiliale in der Mecklenburger Straße. Die Täter hatten die vier Räder auf Leichtmetallfelgen des Typs Pretoria abmontiert und den Golf auf Holzklötzen aufgebockt zurückgelassen. Besonders ärgerlich ist, dass die 31 Jahre alte Besitzerin ihren Wagen erst am Montag gekauft hatte. Durch den Diebstahl ist ein Schaden von mindestens 2000 Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 entgegen.