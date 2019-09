Regionale Rewe-Kunden spenden Pfand in Höhe von 7400 Euro

Über eine Spende in Höhe von 7400 Euro freute sich der Wolfsburger Verein Face, der sich für die Bildungsarbeit in Malawi einsetzt. Zusammengekommen war die Summe durch Pfandspenden der Kunden bei insgesamt 32 Rewe-Märkten in der Region zwischen Wolfsburg, Braunschweig, Peine und Wolfenbüttel. Auf...