Ex-VfL-Chef spendet für Fußballausstellung in Ecuador

Ende Juni berichteten die WN von Roberto Espinoza aus Ecuador, der seit 14 Jahren in Wolfsburg lebt. Er stattete ein Fußballmuseum in seinem Heimatort Balzar mit Trikots und Wimpeln aus seiner neuen Heimat aus. Der frühere VfL-Geschäftsführer Klaus Fuchs las die Geschichte und war begeistert. Nun schenkt er Espinoza zahlreiche Sammlerstücke, damit das Museum noch mehr präsentieren kann. Espinoza könnte man als Ecuadors Botschafter in...