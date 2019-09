Wolfsburg. Beide um 1 Uhr in der Breslauer Straße agierende Täter waren etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet.

Zeugin beobachtet in Wolfsburg Täter bei Räderklau

In der Nacht zum Donnerstag sind im Stadtteil Laagberg zwei unbekannte Täter bei dem Diebstahl von Fahrzeugrädern beobachtet worden. Als die Zeugin gerade per Notruf die Einsatzzentrale der Polizei verständigte, gelang es den Unbekannten noch samt Beute zu entkommen. Im Anschluss verlief eine sofortige Fahndung ohne Erfolg. Daher hoffen die Ermittler auf weitere Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein grauer VW Golf GTI betroffen, der über Nacht auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße stand. Beide um 1 Uhr agierende Täter waren etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Hinweise: (05361) 46460.