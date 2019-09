In den Teichen sterben die Fische, in den Wäldern die Bäume. Die zwei extrem trockenen Sommer in Folge haben dramatische Auswirkungen auf die Natur. Die Grundwasserstände in Wolfsburg sind auf dem niedrigsten jemals gemessenen Stand. Die Stadt hat verschiedene Interessenvertreter an einen Tisch geholt und einen Erste-Hilfe-Plan für Wolfsburgs Gewässer erarbeitet. Vier Wetterstationen betreiben die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe...