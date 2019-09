Wolfsburg: Tag der offenen Tür in Liberaler Jüdischer Gemeinde

Die Liberale Jüdische Gemeinde hat am Mittwoch im Rahmen der zum zweiten Mal stattfindenden Jüdischen Kulturwoche in Wolfsburg zu einem Tag der offenen Tür in ihre Räume an der Seilerstraße eingeladen. Vorstandsmitglied Dimitri Tukuser begrüßte rund 20 Gäste aus verschiedenen Glaubensrichtungen. Er...