VWI startet Wohnungsverkauf in neuem Wolfsburger Bauprojekt

Ab sofort können sich Interessenten von Eigentumswohnungen in den Steimker Gärten über das Neubauprojekt Wolfsgarten informieren. Im ersten Schritt vermarket der Maklerservice von Volkswagen Immobilien (VWI) die ersten 29 von insgesamt 115 barrierearmen Eigentumswohnungen und bietet damit einer breiten Zielgruppe modernes und zeitgemäßes Wohnen an.

Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen verteilen sich laut VWI auf Wohnflächen von 57 bis 166 Quadratmetern und sind mit dem Aufzug erreichbar. Ein Balkon oder eine Terrasse sowie Fußbodenheizungen und hochwertige Boden- und Fliesenbeläge gehören ebenso zum Standard wie eine Videosprechanlage und eine Auswahl an Smart-Home-Applikationen. In der Tiefgarage sind die individualisierten Stellplätze zudem mit Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge ausgestattet. Besonderen Wert legten die Architekten auf eine komfortable und barrierearme Ausstattung: als Bodenbelag stehen Eiche- oder Nussbaumparkett zur Verfügung. Bodentiefe Fensterelemente, elektrische Rollladenelement sind weitere Ausstattungsmerkmale ebenso wie Marken-Sanitärobjekte und bodengleich geflieste Duschen in den Bädern.

Das Gebäudeensemble erfüllt laut VWI die Richtlinien des KfW-Effizienzhauses 55. Das bedeutet: Der Energiebedarf – und damit die Energiekosten – fallen um 45 Prozent geringer aus als in einem vergleichbaren Neubau. Damit sind auch die CO 2 -Emissionen deutlich niedriger.

Für VWI ist das Neubauprojekt Wolfsgarten das zweite in den Steimker Gärten. Bei Apura begann der Wohnungsverkauf bereits. Hier standen 37 Eigentumswohnungen ebenfalls mit zwei bis vier Zimmern zum Verkauf. Mehr als die Hälfte haben bereits einen Eigentümer gefunden. In dem Baugebiet Steimker Gärten soll es nach Fertigstellung insgesamt etwa 1250 Wohneinheiten, dazu Einzelhandel, eine Kita und eine Seniorenresidenz geben.