MTV-Fitnesstag lockt mit vielen Schnupperangeboten

Festgefahren im Fitnesskurs, in bisherigen Trainingsabläufen und alten Bewegungsmustern? Mal wieder Lust auf Neues und andere Trainingsreize? Da sind Sie, das findet MTV-Trainerin Daniela Kluge, am 28. September im Vereinscenter an der Carl-Grete-Straße bestens aufgehoben. Fitness-Tag ist dann...