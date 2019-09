Dank eines 33 Jahre alten Zeugen stellten in der Nacht zum Sonntag Einsatzbeamte einen tatverdächtigen 18-jährigen Fahrraddieb an einem Fahrradständer an der Heinrich-Nordhoff-Straße.

Wolfsburg. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich zwei Verdächtige an Rädern eines Fahrradständers nahe der Einmündung zur Lessingstraße zu schaffen machten.

Polizei fasst in Wolfsburg mutmaßlichen Raddieb

Der 33-Jährige hatte beobachtet, wie sich zwei Verdächtige an Rädern eines Fahrradständers nahe der Einmündung zur Lessingstraße zu schaffen machten und sofort die Einsatzzentrale der Polizei per Notruf alarmiert, wie die Polizei mitteilt. Während der aus der Samtgemeinde Meinersen im Landkreis Gifhorn stammende 18-Jährige nach kurzer Flucht mit Fahrrad und zu Fuß gestellt und mit Handschellen fixiert werden konnte, nutzte der Komplize die Gelegenheit zur Flucht. Das benutzte Fahrrad, ein Mountainbike der Marke Giant, wurde sichergestellt.

Der 18-Jährige gab spontan an, er habe das Fahrrad gerade gefunden. Später am Fahrradständer stellten die Polizisten jedoch zwei aufgebrochene Fahrradschlösser sicher, so dass auch die Vermutung besteht, dass der Komplize des 18-Jährigen mit einem zuvor aufgebrochenen Rad flüchtete. red