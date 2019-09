7 Millionen Euro für zweite DRK-Kita in Ehmen

Die dritte Kindertagesstätte für den wachsenden Ort soll ein großer Wurf werden: Platz für insgesamt sechs zusätzliche Gruppen soll in der geplanten Einrichtung am Siebsberg entstehen. Sie wird eine Erweiterung der DRK-Kita Ehmen sein, aufgrund der räumlichen Gegebenheiten allerdings in einem...