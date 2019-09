Wohnungsinhaber überraschen Einbrecher in Wolfsburg

Fluchtartig verließen am Sonntagabend zwei unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Parterre-Wohnung im Stadtteil Teichbreite den Tatort.

Fluchtartig verließen am Sonntagabend zwei unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Parterre-Wohnung im Stadtteil Teichbreite den Tatort. Die Bewohner der Erdgeschosswohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Windmühlenbreite waren schon früh zu Bett gegangen und um 20.55 Uhr wieder durch laute Geräusche aufgeschreckt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Als er im Wohnzimmer das Licht eingeschaltet habe, seien umgehend zwei große, dunkel gekleidete Unbekannte vom Balkon gesprungen und zu Fuß geflüchtet, so der Mieter gegenüber den Beamten.

Erst im Nachhinein habe sich gezeigt, dass die Täter für ihre Tat die Balkontür gewaltsam aufgebrochen hatten. Bisher steht die Fluchtrichtung noch nicht fest, daher hoffen die Ermittler auf weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache unter (05361) 46460. red