Wolfsburg: Feuer in leerstehendem Gebäude in Westhagen

Westhagen. Ein 13-Jähriger gibt zu, an Papier im Schacht gezündelt zu haben. Die Flammen will er ausgeschlagen haben.

Eine Funkstreife bemerkte am Montagabend in einem leerstehenden Gebäude ein Feuer. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand schnell ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 13-jähriger Wolfsburger konnte später als Verursacher ermittelt werden. Nennenswerter Schaden entstand nicht.

Gegen 18.52 Uhr waren Beamte der Polizei Wolfsburg in der Dessauer Straße unterwegs, als sie Brandgeruch und Qualm aus einem zum Abbruch bestimmten Gebäude wahrnahmen. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand.

In einem Müllschacht hatten sich Papier und Pappe entzündet. In der Nähe stehende Personen wurden befragt, ob sie Hinweise geben könnten. Im Zuge der weiteren Ermittlungen gab ein 13-jähriger Schüler zu, mit zwei Freunden (12 und 13 Jahre alt) in dem Bereich unterwegs gewesen zu sein. Später habe er an dem Papier im Schacht gezündelt. Die Flammen will der junge Wolfsburger ausgeschlagen haben, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Möglicherweise habe sich das Feuer später erneut entzündet. red