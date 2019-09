Treffen Sie die Sprecher der Satire-Show „Der Postillon – Live“!

Braunschweig. Die Tour macht am Samstag, 28. September, Station bei „Kultur im Zelt“ in Braunschweig. Drei Leser haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Es sind Schlagzeilen wie „Kann sich nur dunkel erinnern: Zeuge bittet Gericht, das Licht auszumachen“ und „Peinlich: Apple vergisst vor lauter neuen Features Telefonierfunktion beim I-Phone 11“, die seit mehr als zehn Jahren zahlreiche Menschen begeistern. Die Satire-Webseite „Der Postillon“ hat bei Facebook 2,8 Millionen, bei Instagram 724.000 Fans. 2013 gab es gleich zwei Grimme-Online-Awards für das Portal – in der Kategorie „Information“ und als Publikumspreis. Seit 2017 gibt es eine Liveshow, die am Samstag, 28. September, ab 21.30 Uhr Station in Braunschweig bei „Kultur im Zelt“ macht. Durch das Programm führen Anne Rothäuser und Thieß Neubert, die auch als Sprecher der „Postillon“-Video- und Radionachrichten zu hören sind.

Unsere Zeitung veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Agentur Salon-Kultur und „Kultur im Zelt“ am frühen Abend vor dem Auftritt in Braunschweig ein „Leser fragen“ mit den beiden. Drei Leser haben mit Begleitpersonen die Möglichkeit, das Duo über Satire, den „Postillon“ und die Show zu befragen. Interessenten meldet sich bis Montag, 23. September, mit Angabe des Namens, einer Rufnummer und des Alters per Mail unter antworten@bzv.de oder Brief an das BZV Medienhaus, Newsdesk, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig. Über die Teilnahme informieren wir zeitig.