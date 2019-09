Wolfsburg: Einbrecher kommen über den Balkon

Am Donnerstagabend stiegen zwei Einbrecher über einen Balkon in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Klieversberg ein. Als die Täter auf die schlafende Bewohnerin trafen und diese aufschrie, flüchtet das Duo ohne Beute aus der Wohnung. Wie die Polizei mitteilt, erklommen die Täter um 22.15 Uhr den Balkon der Wohnung in der Röntgenstraße, brachen ein Fenster gewaltsam auf und stiegen ein. Zeugen sollen sich unter (05361) 46460 melden. red

