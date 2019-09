Mitarbeiterin erkennt in Wolfsburg drei Diebinnen wieder

Stadtmitte. Die drei Frauen hatten in einer Drogerie in der Porschestraße in Wolfsburg Kosmetikartikel für mehrere tausend Euro gestohlen.

Zu einem Diebstahl von Kosmetikartikeln für mehrere tausend Euro kam es in einer in der Porschestraße gelegenen Drogerie. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl bereits am Donnerstag, 5. September, in der Zeit zwischen 13.50 und 14.05 Uhr.

Die Täterinnen haben ein minderjähriges Kind dabei

Wie sich im Nachhinein herausgestellt habe, entwendeten drei Frauen im Beisein eines etwa zweijährigen Kindes im Kinderwagen 178 Kosmetikartikel – vorwiegend der Marke Dior. Anschließend verließen sie das Geschäft. Am Samstag, 21. September, in der Mittagszeit, betraten die Frauen wieder das Geschäft, wurden jedoch von einer Mitarbeiterin der Drogeriekette wiedererkannt. Sie wurden der Polizei überstellt.

Diebinnen sind im Alter von 13 bis 21 Jahren

Es handelt sich um drei Frauen mit rumänischer Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 13 und 21 Jahren aus Salzgitter. Diebesgut wurde bei ihnen am Samstag nicht gefunden. Nach Identifizierung mussten sie wieder auf freien Fuß entlassen werden, da zwei der Frauen noch minderjährig waren und bei der Heranwachsenden keine ausreichenden Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen dauern an. red