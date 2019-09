Modenschau mit Model Mirja du Mont in Wolfsburg

Mirja du Mont, Model und Moderatorin, führte am Samstag locker und flexibel durch eine Modenschau, die nach den Worten von Gästen und Designern ihresgleichen sucht: Die Joélle-Präsentation im The Ritz Carlton. Die Modeexpertin, geboren in Celle, verriet im Laufe des Abends, dass Wolfsburg für sie...