Wolfsburg: Land unterstützt Ostfalia mit 11 Millionen für Neubau

Die Ostfalia-Hochschule kann sich über die Zusage für zwei neue Gebäude freuen, darunter auch am Standort Wolfsburg. In seiner Sitzung am Mittwoch hat der Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtags der Veranschlagung der Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von knapp 23...