Vortrag in Wolfsburg befasst sich mit Kaliforniens Entwicklung

Wolfsburg. In der VHS 1 thematisiert ein Vortrag am Freitag mit den vergangenen 50 Jahren in Kalifornien.

Günter Kania und Volker Buck nehmen Besucher und Interessierte am Freitag, 27. September, von 19 bis 22 Uhr mit auf die Spuren von „Flower Power“ in San Francisco von vor 50 Jahren bis in das heutige Silicon Valley und erklären, weshalb Kalifornien der mächtigste Digitalwirtschafts- und Ökologie-Staat der Welt wurde. Allgemein gilt das Woodstock-Konzert im August 1969 mit mehr als 400.000 Besuchern als das Ende der Hippie-Bewegung. Doch die libertären Hippie-Ideen und Erfindungen haben die ganze sogenannte westliche Welt verändert. Es steht die These im Raum, dass die Hippie-Bewegung die Entwicklungen von PC, iPhone, Digitalisierung und Cyber-Space erst ermöglicht und in besonderer Weise geprägt hat. Sie hat damit die Google-, Facebook- und „airbnb“-Ökonomie, aber auch die „zivilgesellschaftlichen“ Bewegungen wie Friedens- und Ökologiebewegung ermöglicht und in besonderer Weise geprägt, und sie prägt uns bis heute.

Live-Musik umrahmt den Vortrag und versetzt die Besucher zurück in die Zeit des internationalen jugendkulturellen Aufbruchs. Günter Kania, jetzt 73, meinte vor 50 Jahren in der Hippie- und Woodstockzeit wie viele Altersgenossen: „Traue keinem über 30!“. Der ehemalige Erwachsenen-Pädagoge sagt heute nach seinen Recherchen über die Hippie-Zeit der 60er und 70er Jahre und deren Verbindung zur heutigen Cyber-Ökonomie von Google, Apple, Facebook und Co.: „Traue keinem einzelnen Zeitzeugen, denn er erzählt nicht, was war, sondern nur, was er persönlich erlebte und erinnert.“ Volker Christoph Buck, jetzt 65, wurde als Kind, Jugendlicher und junger Erwachsener durch die gegenkulturelle Zeitenwende der Hippie-Ära der 60er und 70er Jahre vor allem musikalisch und künstlerisch geprägt. Der gelernte Goldschmied und Musiker hat auch Gold in der Kehle und gilt in seiner Heimatregion als „Bob Dylan des Weserberglandes, der aber besser singen kann“. Seine musikalischen Vorbilder sind neben Dylan vor allem die Beatles, also Künstler, die Ikonen und Helden der Hippies waren.

Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen und miteinander in den Austausch zu kommen. Der Vortrag findet am Freitag, 27. September, von 19 bis

22 Uhr im Veranstaltungssaal Rotunde der VHS 1, Hugo-Junkers-Weg 5, statt. Der Eintritt ist frei. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldungen nimmt das Team der VHS unter (05361) 8939040 entgegen. Online-Anmeldungen unter info@vhs-wolfsburg.de. Die Veranstaltung wird durch die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg unterstützt.