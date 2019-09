Wolfsburger Nachwuchsforscher gewinnen Can-Sat-Wettbewerb

Wie genau verändert sich UV-Strahlung in höheren Luftschichten? Dieser Frage sind Yolantha Remane, Johan Kolms und Nico Wiegmann beim Finale des deutschlandweiten Can-Sat-Wettbewerbs in Bremen nachgegangen. Mit Erfolg: „CANone“, so der Name des Minisatelliten, mit 12 Zentimetern Größe in entsprechendem Dosenformat, lieferte die exaktesten Messdaten aller Teilnehmer und beförderte das gleichnamige Team auf Platz eins. Zur Belohnung...