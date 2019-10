Wolfsburger Neuland dankt ihren Langzeitmietern

Eine gute Gelegenheit, sich über 25 Jahre Leben und Wohnen auszutauschen, hatten Mieter der Neuland am Samstag im Kolumbianischen Pavillon bei einem gemeinsamen Frühstück. Eingeladen waren alle, die bereits seit einem Vierteljahrhundert in einer Wohnung der Neuland leben. Das 50-jährige Mieterjubiläum wurde am Montag bei einem Mittagessen im Parkhotel gefeiert, heißt es in einer Mitteilung.

Rund 50 Mieter begrüßte und beglückwünschte Irina Helm, Prokuristin der Neuland, am Samstag zum Frühstück. Zu den Feierlichkeiten im Parkhotel am Steimker Berg waren etwa 40 Mieter geladen. Nach der Begrüßung durch Hans-Dieter Brand, Geschäftsführer der Neuland und Ingolf Viereck, Bürgermeister und Stellvertreter des Oberbürgermeisters, wurde gemeinsam ein Drei-Gänge-Menü genossen. Im Anschluss gab es Zeit für einen netten Austausch und angenehmen Ausklang des Essens.

Neuland-Geschäftsführer Hans-Dieter Brand hält diese Loyalität der Mieter nicht für selbstverständlich: „Wenn Kunden über eine so lange Zeit einem Unternehmen die Treue halten, so ist das ein großer Vertrauensbeweis. Darauf werden wir uns aber nicht ausruhen, sondern weiterhin alles dafür tun, dass sich unsere Mieter in ihren eigenen vier Wänden zu Hause fühlen. Es ist schön zu sehen, dass sich so viele Wolfsburger bei uns gut aufgehoben wissen.“