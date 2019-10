Wolfsburger Rat wählt Andreas Bauer und Dennis Weilmann

Andreas Bauer (48) ballte beide Hände zu Fäusten: Es war Ausdruck seiner Freude über die Wahl zum neuen Stadtrat für Finanzen, Bürgerdienste, Brand- und Katastrophenschutz sowie Rats- und Rechtsangelegenheiten. Er tritt seinen Dienst am 1. Februar 2020 an. Bauer ist seit 1992 in der Stadtverwaltung...