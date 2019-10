Der Wolfsburger Weihnachtsmarkt erstmals mit Riesenrad

Der Weihnachtsmarkt in Wolfsburg

Wolfsburg. Vom 25. November bis zum 29. Dezember lädt die WMG wieder zum Weihnachtsmarkt in die Innenstadt ein.

In weniger als sechs Wochen weihnachtet es wieder in der Wolfsburger Innenstadt – vom 25. November bis zum 29. Dezember lädt der Weihnachtsmarkt zum Schlendern, Schlemmen und gemütlichen Beisammensein in die Porschestraße ein. Das teilt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) mit. Die Gäste können sich sowohl auf bewährte Attraktionen als auch auf neue Aktionen freuen – „ein besonderes Angebot wird zum Beispiel die große Weihnachtstombola für den guten Zweck sein“, blicken Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, Geschäftsführer der WMG, voraus.

Auch in diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt wieder in der mittleren Porschestraße zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße stattfinden und Advents- und Weihnachtsatmosphäre verbreiten. Wieder dabei sind unter anderem der gemütliche Winterwald, Zinnecker’s große Weihnachtspyramide und das beliebte „NEULAND Haus des Weihnachtsmannes“, das in diesem Jahr mit neuem Standort und Konzept aufwartet.

Eine Bühne unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz bietet ein abwechslungsreiches Programm, vom Kindertheater bis zur After-Work-Party, verspricht die WMG. Essens- und Getränkestände sorgen über den ganzen Markt verteilt für das leibliche Wohl und Fahrgeschäfte sollen die Kinder erfreuen. Erstmals lässt sich das Lichtermeer dabei auch von oben erleben, denn ein neues Highlight ist ein barrierefreies, 14 Meter hohes Riesenrad.

Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt vom 25. November bis 29. Dezember täglich, bis auf Heiligabend und den 1. Weihnachtsfeiertag. Die Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2019 im Überblick: Montag bis Donnerstag: 11 - 21 Uhr Freitag und Samstag: 11 - 22 Uhr Sonn- und feiertags: 13 - 20 Uhr 24. und 25. Dezember: Geschlossen 29. Dezember: 13 - 20 Uhr