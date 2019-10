Polizei Wolfsburg warnt vor dubiosen Gewinnspielversprechen

Die Polizei Wolfsburg warnt vor dubiosen Gewinnspielversprechungen per Whatsapp. Am Dienstagnachmittag meldete sich laut Mitteilung der Polizei eine 21-jährige Wolfsburgerin bei der Polizei, die angab, ein solches Gewinnversprechen erhalten zu haben. Per Videobotschaft wurde sie als Gewinnerin von 20.000 Euro verkündet, sollte dem Betrüger aber vorab 300 Euro per Gutscheinkarten senden. Als sie das getan hat, folgten laut Polizeiangaben weitere Geldforderungen, auch von einem zweiten Beteiligten. Die 21-Jährige zeigte die Betrüger bei der Polizei Wolfsburg an.

Polizei gibt Tipps, wie man sich verhalten sollte

Der Präventionsberater der Polizei Wolfsburg, Mario Dedolf, kennt diese Art von Betrugsfällen und warnt alle Empfänger solcher oder ähnlicher Nachrichten. Der Experte gibt außerdem Tipps, was sie tun können, wenn sie angeblich etwas gewonnen haben: „Sollten Sie an keinem Gewinnspiel oder einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie nicht gewonnen haben. Das ist also die erste Frage, die Sie sich bei so einer Nachricht stellen sollten. Geben Sie niemals Geld aus, zahlen Sie keine Gebühren vorab oder versenden Codes von Gutscheinkarten. Sollten Sie sich immer noch nicht sicher sein, ob das Gewinnspiel echt ist, lassen Sie sich das Gewinnspiel erläutern, bei dem Sie angeblich gewonnen haben. Bei Unsicherheit können sie sich auch mit ihrer Polizei Wolfsburg unter der 05361- 46 46 0 in Verbindung setzen.“