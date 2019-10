Drogensüchtiger Wolfsburger wird für Überfälle verurteilt

Es dauerte gerade einmal 20 Sekunden: Maskiert und mit einem Messer bewaffnet stürmte am 19. Mai ein Mann in einen Kiosk auf dem Laagberg, bedrohte den Eigentümer und erbeutete 445 Euro. Nur vier Tage später überfiel er in Westhagen einen Bekleidungsmarkt. Er hielt der Kassiererin ein...