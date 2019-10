Diebe stehlen in Wolfsburg zwei Autos

Gleich zwei PKW-Diebstähle hat die Polizei am Donnerstag verzeichnet. Autobesitzer aus den Stadtteilen Hageberg und Rabenberg meldeten bei ihr die Taten. Der 55 Jahre alte Besitzer eines grauen Multivans meldete sich am Donnerstagmorgen, um den Diebstahl seines Fahrzeugs anzuzeigen. Das Auto war am Abend zuvor in der Einfahrt des Einfamilienhauses in der Straße Mindener Ring abgestellt worden. Der VW-Bus aus dem Jahr 2013 hatte einen Wert von 25.000 Euro.

Außerdem meldete sich am Donnerstagnachmittag ein 26-jähriger Wolfsburger, dessen Audi A3 von dem Hausparkplatz in der Straße Barnstorfer Weg entwendet worden war. Das Fahrzeug war dort am Dienstagabend abgestellt worden. Der Audi A3 war grau und hatte einen ungefähren Wert von

2000 Euro. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der beiden Autodiebstähle kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Zeugen wenden sich an die Polizei unter (05361) 46460.