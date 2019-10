Boßelfreunde Fallersleben siegen bei Fünf-Länder-Vergleich

Der Kleingartenverein Neuland hat am vergangenen Samstag als Ausrichter zum Fünf-Länder-Vergleich im Boßeln eingeladen. Vier Gruppen nahmen die Einladung an. Mit dabei waren die Feuerwehr, die Waldmenschen, der USK Fallersleben, die Boßelfreunde sowie der KGV Neuland, heißt es in einer Mitteilung.

Auf einer Streckenlänge von etwa zwei Kilometern war es das Ziel, so wenig Würfen wie möglich zu benötigen. Am Ziel angekommen, gab es für alle Beteiligten ein deftiges Grünkohlessen im Hoffmannhaus. Im Anschluss führten die Veranstalter die Siegerehrung durch. Auf den fünften Platz kam der USK Fallersleben mit 48 Würfen, der auch der Ausrichter im Jahr 2020 ist, gefolgt von den Waldmenschen (47 Würfe), Kleingarten Neuland (45 Würfe), die Feuerwehr (42 Würfe) und als Sieger die Boßelfreunde Fallersleben mit 41 Würfen.