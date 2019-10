Mittelaltermarkt hat in Wolfsburger Innenstadt Premiere

Eine Zeitreise ins Mittelalter, mitten auf der Wolfsburger Porschestraße – das ermöglicht vom 31. Oktober bis 3. November der Mittelaltermarkt Wolfsburg, zu dem die WMG in Zusammenarbeit mit ihrem Partner Homburger Events erstmals einlädt. In diesem Rahmen öffnen beim letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres am 3. November auch die Geschäfte in der Innenstadt, den Designer Outlets und dem Heinenkamp ihre Pforten.

Über den gesamten Veranstaltungszeitraum lässt sich an zahlreichen Ständen herzhaft schlemmen, die authentischen Händler in der Fußgängerzone lassen erahnen, wie das Geschäftsleben im sogenannten „dunklen Zeitalter“ gewesen sein mag. Auf der Bühne sorgen laut WMG außergewöhnliche Darbietungen von Gauklern und Musikanten für Unterhaltung, mittelalterliche Gestalten wie „Bruder Rectus“,der „Hässliche Hans“ und „der Tod“ sind als Walking Acts auf dem Gelände unterwegs. Der Markt hat täglich von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.