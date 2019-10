Diebe bauen Fahrzeugsitze aus Kleinbus in Wolfsburg aus

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte im Stadtteil Kreuzheide ein VW Multivan aufgebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten vier Sitze und ein Radio-Navigationsgerät. Der 39 Jahre alte Besitzer hatte seinen VW Bus um 19 Uhr am Samstagabend auf einem Parkplatz in der Franz-Marc-Straße nahe einer Schule abgestellt und am Sonntagvormittag den Schaden bemerkt. Bei der Tatortaufnahme zeigte sich, dass die Aufbrecher eine Tür des Fahrzeugs gewaltsam geöffnet hatten. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich mit der Polizei unter (05361) 46460 in Verbindung.

