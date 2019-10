Sächsische Staatskapelle Dresden gastiert 2020 in Wolfsburg

Anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven erlebt Wolfsburg eine besondere Premiere: Erstmals spielt die weltweit renommierte Sächsische Staatskapelle in der Stadt. Beethovens Symphonien Nr. 4 B-Dur op. 60 sowie Nr. 5 c-Moll op. 67 stehen auf dem Programm des Gastkonzerts, mit dem das traditionsreiche Orchester und sein Chefdirigent Christian Thielemann das Wirken des legendären Komponisten würdigen, heißt es in einer Mitteilung von Volkswagen. Ermöglicht wird das Konzert durch eine Kooperation von Volkswagen mit Soli Deo Gloria – Braunschweig-Festival. Karten sind ab heute unter www.solideogloria.de erhältlich.

„Vor 70 Jahren brachte Volkswagen erstmals klassische Musik von Weltrang nach Wolfsburg. Die Berliner Philharmoniker spielten zuerst unter Sergiu Celibidache, später unter Wilhelm Furtwängler und Herbert von Karajan“, erklärt Christian Thielemann, Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Die Sächsische Staatskapelle freut sich daher außerordentlich, im Beethoven-Jahr an diese Tradition anzuknüpfen und in Wolfsburg gastieren zu dürfen.“„Mit vielfältigem Engagement trägt Volkswagen in der Region Wolfsburg immer wieder zu besonderen kulturellen Erlebnissen bei. Unsere Unterstützung gilt dabei auch der Vernetzung unserer Kulturpartner. Und so freuen wir uns sehr, dass wir mit dem Beethoven-Konzert den Menschen das weltberühmte und von Volkswagen seit langem begleitete Orchester erstmals in Wolfsburg präsentieren können“, ergänzt Benita von Maltzahn, Director Cultural Engagement bei Volkswagen.

Im Rahmen des Besuchs in Wolfsburg werden die Musikerinnen und Musiker der Staatskapelle im Februar 2020 auch die Fertigung im weltweit größten Volkswagen Werk kennenlernen. Geplant sind während des Besuchs auch Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Volkswagen.

Das Konzert ist Bestandteil der intensiven und langjährigen Förderung der Sächsischen Staatskapelle Dresden und der Partnerschaft von Volkswagen mit der Semperoper. Mit der Gläsernen Manufaktur betreibt Volkswagen in der Heimatstadt des Ensembles einen der wichtigsten Zukunftsstandorte. Das Konzert in Wolfsburg steht wiederum für künstlerische Qualität am größten und wichtigsten Standort des Automobilherstellers. Darüber hinaus begleitet Volkswagen die Sächsische Staatskapelle auch in ihrer Rolle als Residenzorchester der Osterfestspiele Salzburg. Die Unterstützung der Orchesterarbeit und die Förderung von Konzerten sind Teil des weltweiten Engagements von Volkswagen, Kunst und Kultur im Umfeld der Unternehmensstandorte und darüber hinaus nachhaltig zu stärken. red