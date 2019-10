Kinder lernen, wie es früher in Ehmen aussah

Höchst aufmerksame Zuhörer hatte Ingrid Sterz, als sie am Donnerstagvormittag mit einer Gruppe vor ihrem Kunstatelier in Ehmen stand. Die Mädchen und Jungen gehen in die 4 c der Grundschule des Ortes. Gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Bianca Duscha hatten sie sich auf den Weg gemacht zu einem...