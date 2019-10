Post will nur eine Filiale in der Fallersleber Innenstadt

Die Post will nach derzeitigem Stand der Dinge nur eine neue Filiale in der Fallersleber Innenstadt: Wie exklusiv berichtet, soll am 9. Dezember am Hofekamp 1 das „Kleine Lädchen“ inklusive Post-Filiale eröffnen. Allerdings hatte der Post-Sprecher am Mittwoch nicht konkret sagen können, ob es auch...