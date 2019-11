Autostadt liefert erstmals LKW aus

Mit knapp drei Millionen Neuwagen-Auslieferungen seit Eröffnung ist die Autostadt in Wolfsburg als weltweit größtes automobiles Auslieferungszentrum fest etabliert. Am Mittwoch übergaben Lars Rehberg, Verkauf Neufahrzeuge Scania, und Stephan de Haar, Leiter Erlebniswelten der Autostadt, nun erstmals auch einen LKW, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf dem Gelände der Ausfahrt übernahm Torben Döring, Geschäftsführer der Spedition Torben Döring aus Flettmar, symbolisch den Schlüssel für die Sattelzugmaschine Scania S580 mit einem V8-Motor. Mit der Auslieferung von LKW und Reisebussen nutzt auch Scania zunehmend das laut Mitteilung attraktive Umfeld der Autostadt, um den Kunden ihre neuen Fahrzeuge in einem besonderen Rahmen auszuliefern.

