Wolfsburger Missbrauchsprozess – heute Plädoyers

Dem 47-jährigen Angeklagten wird sexueller Missbrauch in acht Fällen vorgeworfen. Er soll der Tochter seiner Ehefrau im Alter ab neun Jahren signalisiert, sie könne sich mit sexuellen Handlungen etwas Taschengeld dazu verdienen. Hierzu habe der Angeklagte der Stieftochter Zettel geschrieben und diese vor ihre Tür gelegt. An verschiedenen Tagen habe der Angeklagte das Mädchen aufgesucht und habe sie angefasst und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen.