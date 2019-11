Stadtleben zeichnen und Drucke anfertigen in Wolfsburg

Einblicke in die Druckwerkstatt der Städtischen Galerie, das Bild zeigt Grafiker Wulf Schiefer, sind am „Wochenende der Graphik“ unter anderem möglich.

„Mit Druck – Druck mit!“ Unter diesem Motto präsentiert die Braunschweigische Landschaft gemeinsam mit Museen, Galerien, Initiativen und Kunstschaffenden des Braunschweiger Landes zum diesjährigen „Wochenende der Graphik“ am Samstag und Sonntag, 9. und 10. November, ein vielfältiges Programm mit Ausstellungen, Führungen und vor allem vielen Mit-Mach-Aktionen für Groß und Klein. Auch in Wolfsburg gibt es an vier Standorten Angebote.

Aus konservatorischen Gründen lagern Kunstwerke auf Papier meist im Dunkel des Depots. Druckgraphische Techniken – 2018 von der Unesco aufgenommen in die Liste immateriellen Kulturerbes – setzenvermeintlich spezielle Kennerschaft und besondere Materialien und Werkzeuge voraus. Am „Wochenende der Graphik“ werden diese Hürden genommen: Sonst verborgene Kunstschätze gelangen ans Licht, kompliziert anmutende Techniken kommen zum Einsatz. Das regionale Programm zum internationalen „Wochenende der Graphik“ lädt ein zu einer Reise durch das Braunschweiger Land, auf der man die lange Tradition und die lebendige Vielfalt an Druckkunst, Graphik und Zeichnung in der Region entdecken kann.

Auf der Burg Neuhaus heißt es am Wochenende jeweils von 11 bis 17 Uhr „Drucksache“. Künstler der Ateliergemeinschaft Burg Neuhaus präsentieren eine kreative Auseinandersetzung mit verschiedenen Drucktechniken aktueller und zeitbezogener Grafik. Samstag und Sonntag sind die vier Künstler Rosi Marx, Ali Altschaffel, Tim Dalhoff und Walter Winter während der Öffnungszeiten vor Ort und geben einen Einblick in ihre Ateliers.

Beim Urban Sketching soll das lebendige Stadtleben mit all seinen Facetten zeichnerisch festgehalten werden. Impressionen des Alltags können beispielsweise im Café sitzend, unterwegs zu Fuß oder einfach in der Bahn stehend festgehalten werden. Mit Hilfe der Aquarelltechnik kann jeder Teilnehmer in zwei Kursen seine eigenen Stadtansichten kreieren. Teilnehmer bringen bitte Stift, Papier, Wasserfarben und einen Hocker mit. Treffpunkt für den Kursus von 10 bis 17 Uhr am Samstag ist der Haupteingang Nordflügel des Wolfsburger Schlosses. Treffpunkt für den Kursus am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ist die Kunststation am Hauptbahnhof. Anmeldung unter architect_payne@web.de.

Eine Matinée mit Hansjörg Schneider findet im Institut Heidersberger in der Städtischen Galerie am Sonntag von 11 bis 12 Uhr statt. Der Berliner Künstler darin seine aktuelle Arbeit „Depeschen“ vor. Ausgangspunkt der 2019 entstandenen Serie ist das informationsübertragende Medium der Zeitung. In der immer stärker von Bildern geprägten Öffentlichkeit nimmt er Zeitungsfotos als Material, aus denen er architektonische Strukturen herauslöst und diese als Collagen in neue Zusammenhänge setzt. Anmeldung unter institut@heidersberger.de.

Druckgrafiken anfertigen unter professioneller Anleitung ist derweil in der Druckwerkstatt der Städtischen Galerie am Samstag von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr möglich. Anmeldungen: staedtische.galerie@wolfsburg.de.

Das gesamte Programm unter www.braunschweigischelandschaft.de.