Knapp 300 Strohballen gingen in der Nacht auf Donnerstag auf einem Feld südlich des Friedhofs von Mörse in Brand auf. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. (Symbolbild)

Mörse. In der Nacht auf Donnerstag brannten auf einem Feld in Mörse knapp 300 Stroh- und Heuballen. Der Einsatz der Feuerwehr dauert noch immer an.

Knapp 300 Heuballen brennen in der Nacht in Wolfsburg

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr in Mörse: Zwischen der Alten Braunschweiger Straße und dem Baumschulenweg – südlich des Friedhofs von Mörse – haben in der Nacht auf Donnerstag knapp 300 Heu- und Strohballen auf einem Feld gebrannt, teilt die Feuerwehr in Wolfsburg mit.

30 Feuerwehrkräfte am Morgen noch im Einsatz

Der Einsatz für die Berufsfeuerwehr und die Ortsfeuerwehren Mörse und Ehmen habe um 1.04 Uhr begonnen und dauere am Morgen noch immer an. Die Feuerwehr unter der Leitung von Stadtbrandmeister Helmut von Hausen ließ das Feuer in der Nacht kontrolliert abrennen. Allerdings lodere das Feuer gegen 7.30 Uhr noch immer.

Die lange Einsatzdauer sei laut Feuerwehr nicht ungewöhnlich, da das Löschwasser längere Zeit brauche, um tief in die Heuballen vorzudringen. Im Einsatz sind knapp 30 Wehrleute.

Sichtbehinderungen auf der A39

Durch den Brand gab es auch Behinderungen auf der A39, so die Polizei. Hier gab es im Radio Warnungen vor Sichtbehinderungen durch den aufsteigenden Rauch. Mittlerweile gebe es aber keine weiteren Einschränkungen für den Autobahnverkehr.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. neb