Polizei Wolfsburg sucht Exhibitionisten mit Phantombild

Die Jugendliche war laut Mitteilung der Polizei an diesem Mittwoch um 12.30 Uhr auf dem Heimweg, als sich der Vorfall auf einem Verbindungsweg vom Thüringer Weg zur Mecklenburger Straße nahe der Kindertagesstätte ereignete.

Wolfsburg. Der unbekannte Täter zeigte sich im Wolfsburger Stadtteil Laagberg am 11. September einem 13 Jahre alten Mädchen in schamverletzender Weise.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig genehmigte nun ein Ermittlungsrichter die öffentliche Fahndung nach einem gesuchten Exhibitionisten mit einem Phantombild.

Der gesuchte Exhibitionist ist ca. 27 bis 30 Jahre alt, 180 cm groß und hat braunes Haar. Bekleidet war der Täter mit einer blauen Jeans, einer dunkelblauen Jacke und einer schwarzen Brille mit eckigen Gläsern. Foto: Polizei Wolfsburg

Der unbekannte Täter zeigte sich im Wolfsburger Stadtteil Laagberg am 11. September einem 13 Jahre alten Mädchen in schamverletzender Weise. Die Jugendliche war laut Mitteilung der Polizei an diesem Mittwoch um 12.30 Uhr auf dem Heimweg, als sich der Vorfall auf einem Verbindungsweg vom Thüringer Weg zur Mecklenburger Straße nahe der Kindertagesstätte ereignete.

Den Untersuchungen nach war der Unbekannte mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Er sei circa 27 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und habe braunes Haar. Bekleidet war der Täter mit einer blauen Jeans, einer dunkelblauen Jacke und einer schwarzen Brille mit eckigen Gläsern, so ein Ermittler. Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise zu dem Phantombild unter (05361) 46460 entgegen. red