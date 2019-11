Diebe stehlen in Wolfsburg Räder – 5000 Euro Schaden

Wolfsburg. Den Ermittlungen nach hatte der Besitzer sein Fahrzeug auf dem Weg zur Arbeit gegen 22.05 Uhr in dem VW-Parkhaus am Berliner Ring abgestellt.

In der Nacht zum Freitag wurden in einem Wolfsburger Parkhaus von einem VW Golf GTI alle vier Reifen samt hochwertiger Felgen entwendet. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 5000 Euro. Den Ermittlungen nach hatte der 49-jährige Besitzer sein Fahrzeug auf dem Weg zur Arbeit gegen 22.05 Uhr in dem VW-Parkhaus am Berliner Ring abgestellt. Um 4.30 Uhr wurde das Auto aufgebockt aufgefunden. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 in Verbindung. red