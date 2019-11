Wolfsburg: Tango, nachts in der Milonga

Mondän geht es zu in der Milonga, der Tango-Bar in Buenos Aires. Sie steht auf der Bühne des fast ausverkauften Scharoun-Theaters. Etwas zwielichtig, aber stilvoll in Ausstattung, Bedienung und Unterhaltung. Das Freiburger Künstlersekretariat präsentiert am Mittwochabend „Tango Azul“, eine...