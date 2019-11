Kranzniederlegung zu Ehren von Sara Frenkel

Mehr als 100 Wolfsburger versammelten sich am Samstagvormittag am Sara-Frenkel-Platz. An dieser Stätte mit einer Stele zu Ehren jener Jüdin, die während der Nazizeit, zwischen 1943 und 1945, mit falschen Papieren im Volkswagenwerk gearbeitet hatte, beging die IG Metall den Auftakt zur...