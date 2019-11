Diebe brechen in Wolfsburg in Friseursalon ein

Wenig Münzgeld und mehrere Rasierapparate erbeuteten unbekannte Täter bei einem nächtlichen Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Wolfsburger Innenstadt. Die genaue Schadenshöhe steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest. Den Ermittlungen nach zerstörten die Täter ein Fenster zu den Geschäftsräumen in der Porschestraße nahe der Schillerpassage und durchsuchten danach die Räume nach Beute. Die Tat habe sich nach Geschäftsschluss am Montagabend ereignet. Erst am Morgen zu Arbeitsbeginn bemerkte eine Angestellte die Unordnung in dem Salon und informierte die Polizei. Zeugen wenden sich an die Polizei: (05361) 46460. red

