Die Sucht treibt das Braunschweiger Boulder-Trio nach oben

Thorben Perry Bloem ist auf dem Weg zum Top-Griff in etwa vier Metern Höhe. Dafür nutzt er an der Kunststoffwand im italienischen Arco unweit des Gardasees die verschraubten, gleichfarbigen Griffe und mehrere Ausbuchtungen, sogenannte Volumen. Thorben Perry hält sich an ihnen fest oder steht drauf....