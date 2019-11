Ostfalia-Hochschule Wolfsburg zeichnet erfolgreiche Ökonomen aus

Feierlich hat die Fakultät Wirtschaft der Ostfalia jetzt 243 Absolventen aller Studiengänge des vergangenen Jahres offiziell verabschiedet. Professor Albert Heinecke, Dekan der Fakultät Wirtschaft, Professorin Susanne Stobbe, Vizepräsidentin für Lehre, Studium und Weiterbildung, sowie Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist, begrüßten die 250 Gäste im Hoffmannshaus in Fallersleben, heißt es in einer Mitteilung. „Mit Ihrem erfolgreichen Studienabschluss haben Sie bewiesen, dass Sie mit eiserner Disziplin, viel Willen und Durchhaltevermögen Ihre Ziele erreichen können“, sagte Heinecke in seiner Ansprache. „Sie haben die harten Prüfungen bestanden, die Ihnen das Studium abverlangte, und können nun mit Recht stolz darauf sein, das Studium gemeistert zu haben.“ Auf der Absolventenfeier wurden herausragende Abschlussarbeiten zu bank- und finanzwirtschaftlichen Themen prämiert. Lina Oehlmann, Marcus Dreifke und Daniel Müller erhielten die mit je 1000 Euro dotierten Auszeichnungen der Hochschulstiftung der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg. Musikalisch wurde die Feier von Ayke Witt, Ostfalia-Student und Zweitplatzierter bei der TV-Show „The Voice of Germany“ aus dem Jahr 2015, begleitet.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder