E-Autostadt Wolfsburg: Hier entstehen Ladeparks

In den kommenden zwölf Monaten sollen in Wolfsburg mindestens drei weitere Ladeparks für Elektro-Fahrzeuge entstehen. Die Stadtverwaltung plant, jeweils sechs Schnellladesäulen im Allerpark, in der Grauhorststraße und am Fallersleber Umspannwerk aufzustellen. Dafür hat das Bundeswirtschaftsministeri...